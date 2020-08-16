特朗普说将考虑赦免斯诺登

美国总统特朗普周六表示，他将考虑赦免前美国国家安全局承包商爱德华-斯诺登（Edward Snowden）。斯诺登2013年大规模泄密事件震撼了美国情报系统。

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特朗普本周早些时候在《纽约邮报》（New York Post）的采访中，谈到爱德华-斯诺登（Edward Snowden）时曾泛泛地说：“许多人都认为他们没有受到美国法律的公平对待”。

然后，周六8.15在新泽西州一次新闻发布会上，当被问及赦免斯诺登的可能性时，特朗普说：“很多人认为他不应该受到这样的对待，也有其他人认为，他做了一些非常糟糕的事情。” 特朗普随后补充说：“我将非常认真地看一下这个问题”。

多年来，美国当局要将斯诺登引渡回国进行审判。这位前计算机专家当年向媒体泄露了大批机密文件，包括美国国家安全局在国内和国外开展大规模网络监控的活动。

他在美国被起诉犯有间谍罪和窃取国家机密的罪，面临最高30年监禁。但他成功逃离美国，一度滞留香港，后来被迫离开，最终获得俄罗斯的庇护。

法新社说，特朗普在2016年总统大选期间，曾将斯诺登称为“叛徒”，并承诺，他当选总统后将“严厉对待他”。