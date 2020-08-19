甲骨文加入收购TikTok在美业务战场 特朗普表示支持

据消息人士透露，商业软件巨头甲骨文已经和TikTok中国母公司字节跳动部分投资者，就收购TikTok在美国、加拿大、澳洲及新西兰的业务，展开初步磋商。周二，美国总统特朗普表示，支持甲骨文收购TikTok美国业务。

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甲骨文是最新一家洽购TikTok在美业务的公司，路透社认为，此举标志出甲骨文偏离其业务发展战略。甲骨文目前主要面向企业客户，其大部分销售收入来自云服务和软件授权。

该公司联合创始人兼执行董事长埃利森是少数公开支持美国总统特朗普的科技公司负责人之一。由于担心美国消费者的个人数据安全，特朗普下令字节跳动剥离TikTok。

据不愿透露姓名的消息人士表示，甲骨文正与包括泛大西洋资本集团(General Atlantic)和红杉资本在内的部分字节跳动的投资者合作，对TikTok资产发出收购邀约，挑战微软的竞争出价。

字节跳动、TikTok、甲骨文、大西洋资本和红杉目前均拒绝置评。英国《金融时报》首先报导了甲骨文有意收购TikTok资产的消息。

甲骨文股价周二收涨2.2%，公司市值达到1,690亿美元。

本月稍早有消息人士表示，推特已经和字节跳动接触，有意收购TikTok的美国业务，不过由于其规模较小，且面临反垄断审查，因此可能性不大。

美国华尔街日报报道，特朗普在访问亚利桑那州尤马市的时候表示说：“我认为甲骨文是一家好公司”，并接着说甲骨文可以收购TikTok的美国业务。

此前，特朗普曾表示，如果美国政府获得“相当一部分”出售所得款项，他将支持微软收购TikTok美国业务的努力，但他也表示，还有其他感兴趣的潜在买家。

白宫已经加紧努力从美国数字网络中清除它认为“不可信”的中国应用程序。除了TikTok，特朗普还发布了一项命令，禁止与腾讯控股的WeChat进行交易。