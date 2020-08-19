美民主党确认拜登为总统候选人，特朗普猛烈抨击对手

美国民主党全国代表大会18日晚投票支持前副总统拜登为该党2020年总统候选人。尽管拜登与谋求连任的现任总统特朗普的对决要在下周共和党全国代表大会正式确认特朗普为候选人后才真正展开，但特朗普已经开始前往各地为选举造势，抨击民主党及其总统候选人的力度也不断升级。

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应该说，尽管受新冠病毒疫情影响，拜登并未能如常展开竞选宣传，但显然在党内赢得广泛支持。周二，大部分代表均投票赞成他为该党总统候选人。民主党重要人物也纷纷鼎力支持。两位前总统：已经95岁的卡特及73岁的克林顿周二先后发表视频演讲，称赞拜登的人品及执政能力的同时，也严辞批评特朗普，指责特朗普四年任期将美国推入一种混乱局面。克林顿表示， 白宫椭圆形办公室原本应当是指挥中心，但却变成风暴的核心，只有混乱。

曾在2004年参加总统竞选的前国务卿克里也发表视频演说。他尤其批评特朗普的外交政策使得美国不再是自由世界的领头人。

拜登在民主党初选活动中的竞争者也陆续加入支持者队伍。一度民意看好的参议员桑德斯在民主党全国代表大会首日就阐明了立场；参议员卡玛拉－哈里斯则成为拜登的副总统竞选搭档。

拜登也在民主党之外赢得了支持。共和党人，小布什总统任下担任国务卿的鲍威尔、共和党2008年总统候选人麦凯恩的遗孀也都表示支持拜登挑战将做为共和党总统候选人的特朗普。麦凯恩生前一直严辞批评特朗普。

面对民主党人的抨击，谋求连任的特朗普也不甘沉默，批评民主党及其总统候选人的力度不断升级。他一方面继续嘲讽77岁的乔－拜登是“沉睡的乔”，另一方面在18日前往艾奥瓦为选举造势时，指责拜登是激进左翼操弄的木偶。特朗普试图将他与拜登的对立纳入一种意识形态对决，称激进左翼的操弄甚至甚于社会主义。他在支持者的掌声中表示：中国一定要拜登赢，伊朗一定要拜登赢。

针对民主党阵营批评他不断分裂美国，特朗普通过其推特账号回应说，人们大概忘记了美国在奥巴马和拜登领导下的分裂程度。他还表示，倘若不曾有奥巴马担任总统，他特朗普也不会走进白宫。

至于重创美国的新冠病毒疫情，特朗普强调他的政府挽救了无数人的生命，美国经济也将更加强大。

民主党全国代表大会19日继续举行。前总统奥巴马将发表视频演讲。拜登的竞选搭档哈里斯也将发表讲话。拜登本人将在周四，大会最后一天发表参选演讲。

共和党将于下周一启动全国代表大会，确认特朗普为总统候选人。特朗普表示他将在8月27日大会结束时，在白宫草坪上发表参选讲话。