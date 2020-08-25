特朗普开启选战：指控民主党大选作弊 承诺再创惊奇

特朗普8月24日在北卡州夏洛特举行的共和党全国代表大会的第一天，被正式提名总统候选人，开启了他争取连任的征战。他在大会首日发言预测自己面临民主党在大选中作弊。但他同时承诺将会赢。

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特朗普在共和党大会首日正式被提名为该党下届总统候选人后，发表讲话，再次重申，民主党主张通过邮寄投票，会给大面积作弊提供方便。路透社发自夏洛特市的电稿说，由于疫情，美国民主党要求扩大邮寄投票。路透引述独立专家说，选举舞弊在美国比较罕见。

特朗普在大会上指控民主党各州政府采取严格防疫措施是企图影响11月的大选投票。他说，他们正在做的，是用冠状病毒来窃取选举，是用冠状病毒从美国人民手里夺走一次公平自由的选举。他称：“选举欺诈，是他们唯一可以我们手里夺走这次选举的方法”。然后，他追加一句：“我们会取胜”。特朗普承诺他会像2016年的大选那样，创造“惊奇”。

在特朗普团队公布的特朗普连任施政大纲中，中国问题位列重点，特朗普承诺停止对中国的依赖，夺回就业岗位，要在10个月内创造1000万个新就业岗位，让北京对冠状疫情承担全部责任。此外，他还强调了要加强执法，保护携带枪支的权利，减少税收，重视被遗忘的美国人的利益。

冠状病毒疫情在美国造成的死亡人数超过17万6千人，并导致数百万工作岗位被取消。特朗普的民意因此受到影响。

民主党在上周该党的全代会上，正式提名乔-拜登为该党总统候选人。目前77岁的乔-拜登在民调中领先74岁的唐纳德-特朗普。拜登和他的民主党同僚在上周的代表大会期间，将特朗普描述为“黑暗力量”，并谴责他在任期间让国家陷入混乱。民主党人同时强调了该党的“同情”和“团结”价值观。