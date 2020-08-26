美国第一夫人梅拉尼亚发言支持丈夫连任 呼吁摒弃暴力

美国共和党全国代表大会昨天8.25进入第二天。美国第一夫人梅拉尼亚为支持其夫唐纳德-特朗普连任，在大会做视频发言。她称自己的丈夫不是只说不做的政客，呼吁人们摒弃暴力。她还称其夫会采取一切措施战胜疫情。

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担任美国第一夫人的梅拉尼亚四年来一直保持低调。昨天她为了支持丈夫唐纳德特朗普连任，从白宫玫瑰园发表讲话。针对媒体对其夫的不断攻击，她说，我们需要我丈夫再出任4年总统。他不是一个传统的政治人，他不会只说不做，他会得到成果。

在威斯康辛州非洲裔青年被警方重伤引发暴力抗议之际，身为捷克移民的梅拉尼亚说：我呼吁人们以文明的方式聚集在一起，让我们能够努力工作，实现我们美国的标准理想。她还敦促“停止以正义的名义进行暴力和掠夺活动”。在谈到美国种族分歧时，她说，和很多人一样，我也思考我们国家的种族骚乱。我对我们的某一部分历史并不感到自豪。

在谈到冠状病毒（Covid-19）大流行时，今年50岁的第一夫人梅拉尼亚强调这场疫情对美国造成的冲击。她说，我们的生活从三月份以来彻底改变了。她强调称，“我知道很多人感到担忧，我想告诉你们，你们并不孤单。她还夸奖其夫特朗普对疫情做出的反应，尽管特朗普对疫情的管理受到民主党的严厉批评。这位第一夫人还向选民保证说，她丈夫一定会采取一切手段战胜这场已杀死18万美国人的可怕疫情。

法新社说，在共和党全国代表大会第一天的发言中，冠状病毒疫情很少被提及，第一夫人梅拉尼亚与前面的发言者有所不同，她在大会第二天谈到人们对这场“可怕大流行”的焦虑。