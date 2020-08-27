美国体育罢赛风潮 抗议警察枪击黑人布莱克

美国非洲裔青年布莱克（Jacob Blake）上周日被警察从背后开枪重伤事件引发以NBA为首的美国体育界抵制比赛的抗议风潮。罢赛行动扩展到网球，足球和棒球等项赛事。

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据法新社8月27日发自肯诺莎市的报道，NBA篮球运动员从周三开始抵制比赛，以抗议针对黑人的种族歧视。这场前所未有的抵制比赛风潮，最初是因威斯康辛州的“密尔沃基雄鹿队”（Milwaukee Bucks）抵制一场比赛，导致NBA周三推后了多场比赛。然后这场抗议种族歧视的罢赛风潮在美国体育界迅速扩散。

日本网球选手大阪直美（Naomi Osaka）也拒绝参加辛辛那提（Cincinnnati）锦标赛的半决赛。这场赛事的组织方已将原定于周四举行的所有比赛推迟一天。此外，一些足球赛和棒球赛也由于球员的抵制而被推迟。

另外，在周二到周三夜间肯诺沙的暴力冲突中，开枪造成两人死亡和一人重伤的17岁少年已在周三被捕。据纽约时报介绍，当时一些保护建筑物的武装自卫队员与参加抗议和骚乱的人群危险地混在一起，双方发生了冲突。正在选战中的特朗普昨天宣布向肯诺莎市派出联邦增援部队，制止骚乱。