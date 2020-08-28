目前加州的火灾仍在持续，要求房地产开发政策改革、保护现有民居的呼声变得更为迫切。然而由2018年致命的坎普大火（Camp Fire）引发的在房地产开发政策、火灾管理政策等方面的改革，正由于新冠病毒疫情而被推延。

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由于加州目前最为致命的坎普大火，所引发的一系列政策性改革，在2020年已经形成了一系列的法案，据倡导者称，这些法案由于疫情而被延误了。

加州大学（UC）农业及自然资源系森林学专家雅娜．瓦拉乔维奇（Yana Valachovic）表示，进行得并不顺利，今年还需要做很多工作。

其中一个法案，拟建立一个25亿美元基金，这笔钱将从电力消费者的账单里面出，这一基金将用于对抗气候变化、清理植被以及建设更多防火居民区等。但与此同时，加州遭受疫情冲击，正急着填补540亿美元疫情导致的财政赤字。

其中一些改革措施，出自一个“灾害性野火损失及重建”（Catastrophic Wildfire Cost and Recovery）的特别委员会，这个委员会于2019年6月，出具了一份详尽的报告，为加州的立法者、州长提供了建言。这一报告基于对2018年的坎普大火的调查，那次大火造成85人丧生，并摧毁了整个天堂镇（Paradise）社区。

委员会的建言，包括加州斥巨资，为火灾防范、消除提供资金，具体则包括清除易燃物，为民居提供小额拨款、帮助其防火改造等。该委员会还呼吁，加州应当立法，要求各市、县新建的居民区，必须提供加强的防火设施；在高火险区域建造住宅区，必须额外支付开发费，为长期的防火提供资金。

报告还要求重审将来的住房建设，在加州面临住房短缺的情况下，这是一个相当有争议性的问题。州长办公室属下的规划及研究办公室的主任凯特．戈登（Kate Gordon）在报告中写道：“在偏远的郊区建设住房的问题，我们必须对此重新加以审视，是否有必要、如何在火灾风险较大的地区建房，在加强、维护电力基础设施上，必须倍加努力。”

加州高火险地区，生命、财产面临的危险是相当高的。

据加州森林及防火局，今年北加州由雷电引发的LNU、SCU和CZU这3大雷电复合大火，已经造成6人死亡；8月27日最新的统计显示，火灾已经焚毁了超过1,700幢建筑，并损坏了另外的350幢。

该网站的资深经济学家乔治．拉蒂乌（George Ratiu）表示，由于加州房屋造价高昂，小城镇一旦发生大火，造成的生命、经济损失将可能是灾难性的，甚至会将整个社区灭掉。

加州野火肆虐，已经对房屋建设安全规范、街区风貌等方面造成了影响，这方面的讨论仍在持续。

委员会成员、斯坦福森林环境研究所（Stanford Woods Institute for the Environment）的资深学者迈克尔．瓦纳（Michael Wara）表示，由于野火威胁仍在增加，将导致保险公司不愿意在高风险房屋地区开展业务。

瓦纳并称，要在民居、基础设施周围清理植被及其它易燃物，应当作为优先考量，但所费不赀，在目前加州遭受疫情重创的情况下，很难要求这笔拨款。