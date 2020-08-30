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风灾

特朗普视察灾区

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Avant l'arrivée de Laura, les habitants de Louisiane barricadent maisons et commerces
Avant l'arrivée de Laura, les habitants de Louisiane barricadent maisons et commerces © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP
作者： 法广
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美国总统特朗普8月29日视察了遭受飓风“劳拉”袭击的路易斯安那州和德克萨斯州，并听取了有关紧急应对行动和救援工作的简报。

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据路透社（Reuters）报导，特朗普在一次包括路易斯安那州州长约翰•贝尔•爱德华斯（John Bel Edwards）、美国国会议员和联邦机构的官员在内的聚会上表示说：“我对这个州所了解的一件事就是，它重建得很快。”

8月27日早些时候，这场巨大的风暴袭击了路易斯安那州。风速达到每小时240公里，破坏了一些建筑物，吹倒了树木，并切断了路易斯安那州和德克萨斯州的超过65万人的电力供应。然而，“劳拉”引起的风暴潮的危害远远低于预期。

此次4级飓风造成了至少15人死亡，其中一些人是由于不安全操作发电机而死于一氧化碳中毒。爱德华兹州长称“劳拉”是近年来袭击路易斯安那州的最强大的飓风，甚至超过了“卡特琳娜”飓风。2005年的“卡特琳娜”飓风袭击路易斯安那州时是三级飓风。

特朗普就死亡人数对官员们说：“这是一个巨大的数字，但在之前可能会认为，情况可能会更糟糕。”

8月28日，特朗普签署了路易斯安那州灾难声明。

他还在路易斯安那州会见了帮助救灾的国民警卫队人员，随后飞往德克萨斯州的奥兰治市（Orange）会见了当地官员。

特朗普在查尔斯湖（Lake Charles）会见官员并听取当地灾害简报。

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