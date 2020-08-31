加拿大首任总理雕像被推到 特鲁多谴责

自美国佛洛伊德事件发生以来，全球反种族主义示威持续在各地延烧，不只美国有大规模的抗议活动，就连在加拿大也不例外。29日加拿大蒙特利尔市发生大规模的反种族示威游行，没想到示威者竟将加拿大首位总理约翰·麦克唐纳（John A. Macdonald）的雕像推倒，雕像立刻被“斩首”，现场一度陷入混乱。加拿大总理特鲁多言辞谴责这一行径。加拿大艾伯塔省（Alberta）省长康尼（Jason Kenney）表示他愿意修复并接纳这幅雕像。

广告 继续浏览后续

根据《 Global NEWS 》报导，30日下午大约3时，加拿大蒙特利尔市广场中的约翰·麦克唐纳雕像被示威者推倒，雕像从高高的基座上向地面重摔，由于落地时雕像遭受巨大撞击，雕像的头因此当场裂开，与身体分离的景象犹如被“斩首”。

报导中提到，在这场“斩首”行动中，警方除了用扩音器敦促人群分散外，并没有干预示威者的行为，雕像被破坏后，示威者也没有被当局逮捕。

这次的抗议活动是由一群黑人及原住民等相关组织组成，他们认为虽然约翰·麦克唐纳是加拿大的开国元勋之一，也是首任总理，但他曾拥护教会经营的寄宿学校，试图同化原住民儿童，甚至被质疑是“白人至上主义者”，多次对原住民身体进行虐待，因此才往雕像上喷漆并推倒以示抗议。

事发后，蒙特利尔市市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）随即谴责该行为，他表示宁愿将有争议的古迹放着，也不主张群众破坏该雕像，他还建议“应该增加更多的雕像，才能代表我们所追求的社会”。