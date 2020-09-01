特朗普視察示威不斷的威斯康辛州的基諾沙市

美國總統特朗普9月1日視察威斯康辛州的基諾沙。為抗議白人警察槍擊非洲裔男子雅各布·布雷克並致其癱瘓，在剛剛過去的周末，數千名抗議者在布雷克家人的帶領下，走上事發地威斯康星州基諾沙市的街頭。特朗普把當地遊行比喻為“內部恐怖主義。”

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白宮發言人在特朗普出行前表示，總統不打算會見一名被警察開槍擊中的黑人男子的親屬。

據特朗普新聞秘書凱利·麥克南尼稱：“目前計畫是特朗普將與當地執法部門和一些企業主會面，他將調查數個晚上的暴力騷亂造成的損失”。此前，一名白人警官近距離在非裔美國人雅各布·布雷克背後連開至少七槍。

當被問及特朗普是否計畫與布萊克的家人會面時，麥克南尼說“目前沒有”，不過她表示白宮正在尋求通過一名牧師直接與布雷克的親戚聯繫。

現年29歲的布雷克8月23日在孩子們面前被槍擊身受重傷。他的律師說布雷克很可能腰部以下癱瘓。

該事件隨後引發“黑人的命也是命”抗議活動，活動演變成騷亂，以及武裝持槍的白人“義務警員”的到來，最終導致一名17歲的持槍少年在周二的抗議活動中開槍打死兩人。

報道指出，特朗普多次攻擊包括波特蘭在內的美國城市民主黨領導人，稱他們未能控制住暴力。周六，在波特蘭，特朗普的支持者與當地左翼民間組織發生衝突，導致一名男子被槍殺。

談及基諾沙當地警察遭暴力、商店被砸，美國總統表示：“這些不是和平示威，而是真正的內部恐怖主義”。