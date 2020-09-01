特朗普视察示威不断的威斯康辛州的基诺沙市

美国总统特朗普9月1日视察威斯康辛州的基诺沙。为抗议白人警察枪击非洲裔男子雅各布·布雷克并致其瘫痪，在刚刚过去的周末，数千名抗议者在布雷克家人的带领下，走上事发地威斯康星州基诺沙市的街头。特朗普把当地游行比喻为“内部恐怖主义。”

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白宫发言人在特朗普出行前表示，总统不打算会见一名被警察开枪击中的黑人男子的亲属。

据特朗普新闻秘书凯利·麦克南尼称：“目前计划是特朗普将与当地执法部门和一些企业主会面，他将调查数个晚上的暴力骚乱造成的损失”。此前，一名白人警官近距离在非裔美国人雅各布·布雷克背后连开至少七枪。

当被问及特朗普是否计划与布莱克的家人会面时，麦克南尼说“目前没有”，不过她表示白宫正在寻求通过一名牧师直接与布莱克的亲戚联系。

现年29岁的布雷克8月23日在孩子们面前被枪击身受重伤。他的律师说布雷克很可能腰部以下瘫痪。

该事件随后引发“黑人的命也是命”抗议活动，活动演变成骚乱，以及武装持枪的白人“义务警员”的到来，最终导致一名17岁的持枪少年在周二的抗议活动中开枪打死两人。

报道指出，特朗普多次攻击包括波特兰在内的美国城市民主党领导人，称他们未能控制住暴力。周六，在波特兰，特朗普的支持者与当地左翼民间组织发生冲突，导致一名男子被枪杀。

谈及基诺沙当地警察遭暴力、商店被砸，美国总统表示：“这些不是和平示威，而是真正的内部恐怖主义”。