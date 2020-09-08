特朗普轰拜登贺锦丽反疫苗言论破坏防疫 要求道歉

美国民主党总统候选人拜登日前指责现任总统特朗普对武汉肺炎疫情处理不当，置人命于险境；特朗普9月8日则反轰拜登和搭档贺锦丽的反疫苗言论破坏民众对防疫措施的信心，要求道歉。

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美国新冠病毒死亡人数已接近19万，特朗普因此在全美民调落后拜登（Joe Biden）。他8日卯足全力抨击拜登和副手民主党籍联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）。

贺锦丽5日接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时表示，若在11月3日总统大选前美国有一支新冠疫苗推出，她不会相信特朗普所宣称这支疫苗的安全性和有效性。

拜登8日又加码说，他希望未来任何疫苗都能资讯透明并有科学根据。“我担心就算我们有一支很好的疫苗，人们也不太愿意施打。因此特朗普正在破坏民众信心。”

特朗普8日在白宫前召开的劳动节记者会上表示：“拜登和他非常自由派的搭档，顺道一提，这名搭档可说是国会中最自由派的人物，我认为她能力不足；他们会毁了这个国家，会毁了我们的经济。他们应该为自身鲁莽的反疫苗言论立刻道歉。...他们所言有损科学。”

特朗普还说拜登“愚蠢”，指责对手言论“对我们的国家非常危险”。他并强调即将出炉的疫苗“将会非常安全且非常有效”。

特朗普表示：“我们很快就会有疫苗了，甚至可能在一个非常特别的日期之前就会有。”

由于特朗普选情受到武汉肺炎疫情影响，使得他面临须尽快控制疫情的强大压力，因此外界担忧，特朗普政府可能为了赶上总统大选而仓促让疫苗上市。