特朗普将宣布进一步削减驻伊拉克美军

图为特朗普在军舰旁发表第二次世界大战结束75周年的演说

一位高级政府官员向路透社透露，特朗普总统计划9月9日宣布进一步从伊拉克撤军。此外，未来几天内也将发布命令，减少派驻阿富汗的美军人数。

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目前，大约有5200名士兵被派驻在伊拉克与伊斯兰国（ISIS）作战。一位政府官员上个月表示，特朗普希望在未来几个月内，将这队驻军人数减少三分之一。

特朗普今年7月接受Axios采访时说，他希望将派驻阿富汗的美军人数从现在的8600人削减为约一半。

特朗普在上任后曾多次表示，希望美军不再陷入“几乎无休止的海外冲突”，并将美国士兵带回家乡。去年10月，在击败伊斯兰国（ISIS）之后，特朗普也下令从叙利亚撤出全部美军。

当时，特朗普在推文上说明了对于撤军的想法。

推文曾表示，“美国（军队）多年前，本应在叙利亚只待30天，但我们留了下来。在看不到目标的情况下陷入越来越深的战斗。”特朗普写道，“现在是时候让我们摆脱这些荒谬的无休止的战争……并将我们的士兵带回家。”

此前，近700名美国退伍军人签署了一封公开信。在信中除了强烈反对《大西洋月刊》（The Atlantic）在临近总统大选之际对特朗普发动不实的造谣攻击之外，也感谢特朗普履行了把军队从阿富汗带回家的承诺。

路透社表示，由于11月3日即是美国总统大选，在大选前公布此一消息，也能拉抬选情，提醒选民特朗普正在履行承诺。