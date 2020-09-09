美国记者伍德沃德将出新书《愤怒》

选战正酣，美国传奇调查记者鲍勃·伍德沃德(Bob Woodward)继其2018年的畅销书《恐惧：白宫中的特朗普》之后，又将出版一本关于美国总统特朗普的新书《愤怒》（Rage）。

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美国著名作家伍德沃德的新书《愤怒》（Rage）将于9月15日发行。报道称，该书中对特朗普控制疫情不当给予了无情的批评。作者批评特朗普对死者缺乏同情心，在控制疫情期间经常发出令人困惑、矛盾的信息。

“起初是恐惧，现在是愤怒。”CNN如此形容伍德沃德两本关于特朗普的著作。报道称，伍德沃德曾两度获得美国新闻界最高荣誉普利策奖，他以幕后报道等闻名，其关于特朗普的新书承诺会以前所未有的方式将读者“带入椭圆形办公室”。

多位消息人士透露，《愤怒》一书中，伍德沃德对特朗普在国家安全、新冠疫情、经济崩溃及“黑人的命也是命”抗议活动上的想法和行动进行了“爆炸性的”描述。报导还提到，该书还揭露了特朗普对前总统们的直言不讳看法，以及他是否认为自己会在11月赢得连任。

报导称，伍德沃德的出版商—美国西蒙•舒斯特出版公司的首席执行官乔纳森•卡尔佩告诉CNN,《愤怒》是该公司今年将出版的最重要的一本书，“每个选民都应该在11月3日之前读读它”。

该公司今年还出版了前国家安全顾问波顿的白宫回忆录及特朗普的侄女玛丽《太多和永远不够：我的家族如何造就了世界上最危险的人》。两本著作都以特朗普为主角，均是今年的畅销之作。

据报导，伍德沃德的新书书名出自特朗普2016年接受采访时的一句话。

“我把愤怒发泄出来，”特朗普当时对伍德沃德和《华盛顿邮报》另一名记者说，“我确实把愤怒发泄出来了。我一直都这样做。我不知道这是好事还是坏事，但无论是什么，我都会这么做的。”

CNN称，今年1月，特朗普曾透露，为了这本新书，他已经和伍德沃德坐下来交谈过。据熟悉这本书的多位元消息人士透露，伍德沃德在白宫、海湖庄园或者在电话中对特朗普进行了18次采访。