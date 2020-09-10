特朗普宣布研制用于攻击朝鲜的秘密新型核武器

金正恩与特朗普的第三次会面在朝韩边界举行 30 juin 2019

以调查“水门事件”而闻名的记者鲍勃·伍德沃德在新书《狂怒》中称，特朗普为开发可攻击朝鲜的新型核武器而感到自豪。尽管特朗普评价朝鲜金正恩等权威主义领导人称：“他们越是粗暴、卑鄙，我越是能够与他们周旋”，但伍德沃德却称：“特朗普彻底被金正恩的阿谀奉承所迷惑。”

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9日，《华盛顿邮报》（WP）和CNN电视台获取了有关鲍勃·伍德沃德新书《狂怒》的内容并进行了报道。

特朗普一边回忆2017年“火焰和愤怒”当时同朝鲜几乎开战的情形，一边对伍德沃德说道：“我开发出了这个国家从未有过的核系统”，“是你从未见过或听说过的东西。是普京（俄罗斯总统）或习（近平）主席之前从来没听说过的。”

伍德沃德在书中写道：“通过多位匿名人士证实了美军私下开发了新型武器系统，但未能获悉详细的信息。”

据伍德沃德称，特朗普曾在接受采访时表示：“（金正恩）非常爱它（核武器），视其为不能出售的房子。”特朗普在接受伍德沃德的采访时，拒绝评价美朝首脑间的三次会谈称：“见面本身是一笔大交易”，“我没有放弃任何东西。”

伍德沃德声称拿到了金特两人间的27封亲笔信，其中25封是从未公开报道过的信件。据《华盛顿邮报》称，特朗普没有向其他人公开信件，伍德沃德获取了独家资料。

据悉，金正恩在亲笔信中称特朗普为“阁下（your excellecy）”，对其阿谀奉承。伍德沃德评价称：“特朗普彻底被金正恩的阿谀奉承所迷惑。并以他称自己为‘阁下’而感到自豪。”特朗普还向伍德沃德炫耀称：“金正恩把一切事都告诉了自己，甚至对他如何杀害姑父进行了详细的描述。”