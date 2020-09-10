特朗普宣布研製用於攻擊朝鮮的秘密新型核武器

以調查“水門事件”而聞名的記者鮑勃·伍德沃德在新書《狂怒》中稱，特朗普為開發可攻擊朝鮮的新型核武器而感到自豪。儘管特朗普評價朝鮮金正恩等權威主義領導人稱：“他們越是粗暴、卑鄙，我越是能夠與他們周旋”，但伍德沃德卻稱：“特朗普徹底被金正恩的阿諛奉承所迷惑。”

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9日，《華盛頓郵報》（WP）和CNN電視台獲取了有關鮑勃·伍德沃德新書《狂怒》的內容並進行了報道。

特朗普一邊回憶2017年“火焰和憤怒”當時同朝鮮幾乎開戰的情形，一邊對伍德沃德說道：“我開發出了這個國家從未有過的核系統”，“是你從未見過或聽說過的東西。是普京（俄羅斯總統）或習（近平）主席之前從來沒聽說過的。”

伍德沃德在書中寫道：“通過多位匿名人士證實了美軍私下開發了新型武器系統，但未能獲悉詳細的信息。”

據伍德沃德稱，特朗普曾在接受採訪時表示：“（金正恩）非常愛它（核武器），視其為不能出售的房子。”特朗普在接受伍德沃德的採訪時，拒絕評價美朝首腦間的三次會談稱：“見面本身是一筆大交易”，“我沒有放棄任何東西。”

伍德沃德聲稱拿到了金特兩人間的27封親筆信，其中25封是從未公開報道過的信件。據《華盛頓郵報》稱，特朗普沒有向其他人公開信件，伍德沃德獲取了獨家資料。

據悉，金正恩在親筆信中稱特朗普為“閣下（your excellecy）”，對其阿諛奉承。伍德沃德評價稱：“特朗普徹底被金正恩的阿諛奉承所迷惑。並以他稱自己為‘閣下’而感到自豪。”特朗普還向伍德沃德炫耀稱：“金正恩把一切事都告訴了自己，甚至對他如何殺害姑父進行了詳細的描述。”