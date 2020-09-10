美驻港领馆宿舍25.66亿港元成交，买家是恒隆地产

9月10日，负责为美国政府驻香港总领馆宿舍物业招标的世邦魏理仕宣布，位于港岛南区寿山村道37号的现美驻港领事馆宿舍房产以25.66亿港元（下同）价格成交，相等于每平米58.2万元。

广告 继续浏览后续

据《联合早报》的消息，该物业有六栋低密度住宅物业，提供26个单位及52个车位，是美国驻港人员的宿舍。美国政府1948年购入该房产，持有至今已超过70年。

今年5月底，港媒传出美国政府决定出售在港部分房产，由于美国和中国关系正陷低潮，消息备受关注，外界纷纷猜测美方售房的动机。

市场原先估计每平方米的价格介于48.4万至107.6万元之间，估值约21.3亿至47.3亿元，如今成交价接近市场预期的下限水平。对此，世邦魏理仕表示，此次出售吸引了不少本地及国际投资者关注，在市场波动下，交易价格符合市场预期，此次大额成交也反映投资者对香港保持信心。

世邦魏理仕没有透露买家的信息，此前曾盛传该物业将由香港首富李嘉诚旗下的长实集团夺标，该公司今天回应称自己并非中标者。据媒体报道，该物业最终由香港恒隆地产拿到手。

据了解，目前美国政府名下的房产还剩港岛山顶白加道5574平地皮连豪宅，以及位于中环花园道的5730平美国驻港澳总领事馆。