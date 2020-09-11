美国西部全线燃烧 50万人撤离 至少15人亡

美国西部大火在干燥的劲风中猛烈延烧。周五从加拿大接壤的华盛顿州到加利福尼亚州，整个美国西部全线燃烧，火势严峻，至少有15人死于这场火灾，俄勒冈州林火已经烧毁38万公顷，超过50万人紧急撤离。

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在长期的干旱和强风推动下，整个美西遭受火灾，从与加拿大接壤的华盛顿州到墨西哥边境的加利福尼亚州圣迭戈市，大火延烧规模创下可悲的记录。由于大片区域不能进入，因此无法评估真实的火灾破坏程度。

据法新社发自加州弗雷斯诺（Fresno）的报道，被称为“八月复杂大火”的加州西北林火8月17日延烧到门多西诺森林，有37处火点，烧毁面积超过302,000公顷，正式成为该州史上最大规模火灾。

当局警告说，最近几个小时，在西海岸已确认至少有15人死亡，但许多地区无法进入，因此可能有更多人员伤亡。

面对凶猛的火势，当地居民被橙色浓雾所包围，常常被迫在几分钟内逃离。逃到弗雷斯诺一家旅馆的弗雷杰米·史密斯告诉法新社： “我当时很慌。我数清所有孩子都在车上，然后把我们的东西扔进后备箱。你知道，我们的时间只够做这些。”

14岁少年半夜开车逃生

14岁的鲁本-纳瓦雷特（Ruben Navarrete）人生中的首次驾车是为了逃避火灾，而且是半夜在加利福尼亚的一条小山路上下山逃避火焰。这个少年到达克洛维斯镇的紧急住宿中心与在那里的家人汇聚后告诉法新社：我叔叔之前曾告诉过我，如果我们必须撤离，我将不得不自己开车。”这位少年还说，当时我们身后就是火焰，“我甚至不想回头看，因为我要集中精力驾车。我不希望发生任何事故或其他什么的。不过，如果我们看窗外，就可以看到山下的深渊。”

在加州，2018年11月的大火将“天堂之城”化为灰烬，夺去86人的生命，给当地居民留下创伤记忆。而这次火灾的局势严峻，因为预计干燥天气将持续到本周末。