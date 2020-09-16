新冠疫情下的美西经济又遭世纪山火重创，百叶凋敝复苏之路更加漫长

正在新冠疫情下苦苦挣扎的美国西海岸加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州的经济，又遭半个多月来漫山遍野燃烧的世纪大火蹂躏，使得三州经济再遭重创。专家认为，原本疫情消退后可望进入复苏期的西岸经济，比预期将推迟一年至两年。

广告 继续浏览后续

截至15日，美国西海岸的野火已烧毁加州、俄勒冈州和华盛顿州超过500万英亩山林，大火燃烧的土地面积超过六个罗德岛州，烧毁的房屋不计其数，数万人撤离家园，至少36人丧命；令人窒息的浓烟使飞机停飞，家家门窗紧闭，许多城市空气品质恶化到排名全球之冠。

信用评级机构A.M. Best估计，仅加州山火的保险损失金额可能超越130亿元。追踪天灾的经济学家卡明斯(Adam Kamins)说：损失正在增加，实际受损建筑物数字尚未清楚，我想象到数字之高将令人吃不消。

对于美国整体经济而言，山火所造成的冲击可能不会大太，但经济冲击对受山火重创的地区来说是强烈的，尤其加州和俄勒冈州贫困小镇，因为当地不少商户早已在新冠疫情带来的经济衰退下艰难度日。

在旧金山金融区经营餐厅酒吧的女店主特鲁布尼克(Sarah Trubnick)，因疫情已经休业多时，她说原本靠户外堂食做生意的同行也因为山火浓烟而无法经营，她说“就像每日活在末日般”。

由于山火发生于荒野森林，使得越来越多迁入山林中生活的人，置自己和财产于山火风险中。

波特兰的俄勒冈州立大学、俄勒冈大学和联邦森林服务局一份针对山火对经济影响的研究，发现地方小区经济会进入缓慢增长，可能长达18个月；游客也因为害怕看到焦土场面而不会到来观光，旅游业受创，伐木等经济活动因山火而式微。