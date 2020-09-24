特朗普拒绝承诺和平转移权力后，抗议声一片

特朗普周四引发了一片的抗议声，因为此前他表示，如果在11月3日的总统选举中，是他的竞争对手拜登取得胜利的话，他拒绝承诺和平转移权力。

广告 继续浏览后续

特朗普拒绝承诺和平转移权力，这甚至在他自己的阵营共和党人士中，也引发了愤怒。有人将他与独裁者相提并论。

特朗普的盟友、参议院多数党共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）感到不得不向美国人重申，投票结果将受到尊重。

麦康奈尔在推特上写道：“11月3日选举的获胜者将在1月20日就任总统”。他还写道“权力的过渡将是有序进行的，就像1792年以来，每四年所经历的那样”。1792年，是美国第二次总统选举的日期，当时规定了总统的任期是四年。

特朗普的死对头、民主党籍的众议院议长佩洛西则指责这是丑闻。佩洛西在新闻发布会上说，必须“提醒他（特朗普）：总统先生，您不在朝鲜，您不在土耳其，您不在俄罗斯，另外，您也不在沙特阿拉伯，你在美利坚合众国，我们是一个民主的国家。”

陷入严重分歧的美国将在不到六个星期后举行总统选举。周四引发一片抗议的是，特朗普周三晚上发表了一个简短的评论，他在回答一个问题时说，不论选举结果是怎样的，他不能够保证权力的过渡是没有暴力的。法新社的报道指出，特朗普时不时拿出不承认选举结果的想法，2016年时，他对希拉里·克林顿也发出了同样的威胁。