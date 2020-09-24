篷佩奥指北京企图煽动美国种族情绪 挑起事端 盖过病毒追责声音

对北京保持强硬立场的美国国务卿蓬佩奥9月23日在威斯康辛州发表演讲，他指控北京试图通过煽动美国反种族主义运动的怒火，挑起事端，以湮灭美国要求对疫情追责的声音。

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据法新社发自麦迪逊的消息，周三美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）十分罕见地在威斯康辛州发表演讲。他对该州共和党议员们说，中国共产党人以为他们通过谴责种族主义的大喊大叫就可以盖过美国人要求（对病毒）追责的声音。威斯康辛州是摇摆州，两党在11月大选前夕展开激烈竞争。

篷佩奥补充说：“中共企图煽动类似明尼阿波利斯，波特兰，或在这个州的基诺沙发生的那种骚乱。” 他一字一句地说：“这令人厌恶。我们绝不让这事发生。”

自五月份，非裔美国人乔治·弗洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯（Minneapolis）被一名白人警员跪压致死以来，美国出现前所未有的反种族主义和反警察暴力的愤怒浪潮。在俄勒冈州的波特兰市，示威者和警察之间的暴力尤甚。特朗普总统谴责“无政府主义煽动者”在作乱。

然后在8月下旬，威斯康星州的基诺沙（Kenosha）又发生白人警察开枪重伤黑人男子雅各布·布雷克（Jacob Blake）事件，导致反种族主义暴力抗议骚乱再起。

篷佩奥为了支持自己对中共的这项指控，他引述了一名中国外交官写给威斯康星州一名当选官员的信。信中提到北京坚决反对在冠状病毒问题上针对华人社区的种族歧视和仇外心理。

他说：“美国有理由对中共处理冠状病毒的做法感到愤怒，这与种族问题无关，但与疫情造成的死亡有关，与那些被剥夺学校的儿童有关，与损失的就业岗位有关。”

自春季以来，特朗普和篷佩奥一直指责中共当局最初在冠状病毒Covid-19的严重程度上撒了谎，导致疫情大流行。他们还经常把Covid-19称为“中国病毒”，这个称呼激起北京的愤怒，也受到许多亚裔美国人的指责。