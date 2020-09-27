特朗普快速提名大法官 拜登要求等大选之后再定

美国总统特朗普提名巴瑞特为大法官，在提名听证会上，巴瑞特的信仰可能被提出讨论。她是天主教徒，而且参加神祕的天主教会社“赞美的子民”，这个团体被指为崇尚威权主义的专制组织，组织内男尊女卑，会众必须听命于“首脑”。

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英国《卫报》报导，“赞美的子民”成员将人生重大事项交给“首脑”决定，入会的已婚女性视她们的丈夫为“首脑”。会众在财务上彼此支援，所有会众必须把所得的5%交给组织。巴瑞特的父亲和丈夫都是“赞美的子民”成员。

巴瑞特2017年被特朗普提名为芝加哥联邦第七巡回上诉法院法官时，就因保守宗教观点被盯上。民主党参议员当时质疑，她的信仰可能会影响对法律的见解，加州参议员范士丹就说：“你长期以来都认为信仰会战胜一切，教条强烈深植你心中。”

巴瑞特曾不只一次为自己辩护：“我要强调，我个人的信仰不会对我履行法官职责造成影响。”

巴瑞特的丈夫杰西曾任联邦检察官，目前是执业律师。夫妇俩育有七名子女，包括两名从海地领养的小孩，和一个患有唐氏症的心智幼子，每天早上都得靠巴瑞特背下楼。巴瑞特曾在孩子就读的小学当义工。

巴瑞特住在印第安纳州南湾市，一家人时常出席圣母大学爵士音乐会与美式足球赛。这里和中西部许多小型大学城一样，人际关系紧密。

巴瑞特以第一名成绩毕业于印第安纳州圣母大学法学院，曾任保守派已故大法官史卡利亚的助理，极获史卡利亚赏识。巴瑞特若顺利上任，将是现任大法官中唯一不是出身常春藤盟校法学院的大法官。

巴瑞特当上法官后，每天清晨四点到五点就起床，从南湾乘坐一个半小时的车程到芝加哥上班。认识巴瑞特很久的圣母大学教授卡洛萨说：“这是真的，我常一大早看到她在健身房运动。”