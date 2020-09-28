2020美国总统选举： 如何解读民调结果？

纽约时报在周二两位候选人首次投票选举的前夕公布了特郎普最近十年没有缴纳所得税，周日根据华盛顿邮报以及ABC电视台的民调结果，两位主要候选人的支持率拉开至最大距离，达到十个百分点，拜登的支持率为54%，而特郎普的支持率为44%。民调还显示，女性选民是造成此一差距的主要因素之一，女性选民中65%支持拜登，而男性选民则有55%支持特郎普。

广告 继续浏览后续

自从4月8日，桑德斯推出选举，拜登正式被推举为民主党总统候选人之后，民调结果始终显示，拜登的支持率持续领先，但是，四年前的选举中民调也曾经显示了同样的结果，但是，最终却发生了令举世震惊的一幕。今天应该如何解读民调数据才能够尽可能地避免重蹈覆辙？法国电视台新闻频道追踪了今年四月以来的美国民调机构最选民投票意向的调查，邀请法国的美国问题研究专家试图对民调结果做出准确的解读。

民调是否可靠？

首先全世界有关选举的民调都与选举结果存在一定的差异，因此，必须对民调结果持有保留，尤其应该吸取2016年美国选举的教训。当年几乎所有的民调都预测了希拉里的当选，最终的结果却是特郎普当选。

不过，法国学者Jean-Eric Branaa认为其实民调出现的误差并不是人们想像的那么大，而且也是完全可以解释的。民调预测希拉里获得的美国全体选民的选票将超过特郎普，这也是事实，民调出错的关键在于威斯康星州，宾夕法尼亚州与密西根州，由于特郎普在这三州险胜，再加上选举人制度，这才最终改变了选举的最终结果。

其次，对个别偏离平均数字的民调结果必须谨慎对待，无论是针对特郎普还是拜登，最保险的手段综合各方的民调取其平均值。

美国民调整合网站“Real Clear Politics (RCP)”对美国全国主要媒体在竞选过程中所展开的民调结果进行统计以便每天更新选民的投票意向。网站还明确刊登了各大民调机构的误差率，他们大致在1至4个百分点之间。

另外，美国专注于研究美国总统选举民意调查的机构538（成立于2008年3月7日，其名称来源于美国选举人团中选举人的数量 ）推出了预估模式，对各州的选举结果进行模拟推算，以便按照各州的选举结果预估可能导致的最终结果。预估模式也同样每天根据最新的民调结果而不断更新，根据该网站9月7日的预估，拜登在71 % 的可能出现的选举结果中都胜出。

民调数据解读

自从今年四月以来，民调结果相对稳定，特郎普始终处于弱势，与拜登之间的差距在4，5与10个百分点之间。如果说民调结果往往与现实之间存在落差的话，对巴黎索邦大学美国问题专家Jean-Eric Branaa来说，特郎普的支持率低于拜登是一个重要的现象，因为对试图连选连任的总统来说是十分罕见的，从美国选举史来看，现任总统的支持率一般高于对他提出挑战的候选人。而且，他还表示，他研究美国民调三十多年来，从未看到过如此稳定的数据，特郎普的支持率十分稳定，多个月来持续稳定在40 %至45 %之间。不过，这并不意味着拜登已经稳操胜卷，因为美国总统最终取决于选举人的投票，也就是说，人口多少不同的州选民的票值不等。例如，按照1990年的数据，在阿拉斯加州，每张选举人票代表着11万2000人，而在纽约州是40万4000人。所以，研究美国历史的法国专家 Lauric Henneton认为应该将民调数据与各大洲的选举人的票数相对比才能够具有说服力。不过，统计显示，即使将民调数据与选举人选票数相挂钩，拜登的支持率也似乎高于特郎普。

当然，在选前的一个月的时间内，新冠疫情，网络投票以及其他别的可能发生的突发性事件仍然使选举充满变数。