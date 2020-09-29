拜登在首场电视辩论前公布个人所得税单

美东时间9月29日21点(巴黎时间凌晨3点)，美国总统特朗普和民主党总统候选人拜登举行今年大选首场两党候选人电视辩论。首场辩论将持续90分钟。辩论前，拜登公布了自己和妻子2019年34万美金的个人所得税，他让特朗普效仿他，也向公众展示去年的税单。另据《华盛顿邮报》记者引述拜登竞选团队的副经理凯特·贝丁菲尔德（Kate Bedingfield）的发言，拜登参加辩论时不会戴耳机；也没有提出过辩论期间休息两次的要求。

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电视辩论将在美国俄亥俄州克里夫兰市的凯斯西储大学（Case Western Reserve University）。其实首场辩论本来安排在印第安纳州（State of Indiana）圣母大学（University of Notre Dame，又译为诺特丹大学）。但因当地疫情严重而改为现在的辩论场地。这次来凯斯西储大学观看首场电视辩论的80至90人都经过了新冠检测。

余下的两场电视辩论将于10月15日和10月22日举行。地点分别在佛罗里达州的迈阿密；以及田纳西州（State of Tennessee）首府纳什维尔（Nashville）。

几天前《纽约时报》披露，特朗普2016年收入税仅缴纳750美金，还有10年一分没缴！

仍据《华盛顿邮报》报道，特朗普竞选团队发言人蒂姆·墨托（Tim Murtaugh）否认不让主持人提及新冠病毒疫情这一话题的报道。此前，拜登发言人贝丁菲尔德表示，特朗普曾向福斯新闻台（Fox News）主播华勒斯（Chris Wallace）要求不要提及新冠病毒这个话题。拜登辩论时会不会戴口罩引人注目，戴上口罩可以表示疫情的严重性。而特朗普在辩论前一再强调，2021年会给民众提供足够的新冠疫苗。