拜登在首場電視辯論前公布個人所得稅單

美東時間9月29日21點(巴黎時間凌晨3點)，美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登舉行今年大選首場兩黨候選人電視辯論。首場辯論將持續90分鐘。辯論前，拜登公布了自己和妻子2019年30萬美金的個人所得稅，他讓特朗普效仿他，也向公眾展示去年的稅單。另據《華盛頓郵報》記者引述拜登競選團隊的副經理凱特·貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）的發言，拜登參加辯論時不會戴耳機；也沒有提出過辯論期間休息兩次的要求。

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電視辯論將在美國俄亥俄州克里夫蘭市的凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）。其實首場辯論本來安排在印第安納州（State of Indiana）聖母大學（University of Notre Dame，又譯為諾特丹大學）。但因當地疫情嚴重而改為現在的辯論場地。這次來凱斯西儲大學觀看首場電視辯論的80至90人都經過了新冠檢測。

餘下的兩場電視辯論將於10月15日和10月22日舉行。地點分別在佛羅里達州的邁阿密；以及田納西州（State of Tennessee）首府納什維爾（Nashville）。

幾天前《紐約時報》披露，特朗普2016年收入稅僅繳納750美金，還有10年一分沒繳！

仍據《華盛頓郵報》報道，特朗普競選團隊發言人蒂姆·墨托（Tim Murtaugh）否認不讓主持人提及新冠病毒疫情這一話題的報道。此前，拜登發言人貝丁菲爾德表示，特朗普曾向福斯新聞台（Fox News）主播華勒斯（Chris Wallace）要求不要提及新冠病毒這個話題。拜登辯論時會不會戴口罩引人注目，戴上口罩可以表示疫情的嚴重性。而特朗普在辯論前一再強調，2021年會給民眾提供足夠的新冠疫苗。