美国9月消费者信心大增 创 17年最高

美国大选前一个月，在严峻的冠状疫情中，美国经济出现大幅反弹：9月消费者信心指创17年来的最大单月涨幅。有分析认为这对特朗普的选情有利，也有评论指出，还需看两天后将公布的就业数据。

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世界大型企业研究会The Conference Board周二公布报告指出，受就业市场改善的推动，9月份美国消费者信心反弹幅度超过预期，创下17年来的最大单月涨幅。

据中央社报道，这份报告显示，美国9月的消费者信心指数从8月份的86.3大幅增至101.8。该报道指出，连接数月的信心下滑趋势就此结束，即便新的美国“联邦振兴方案”尚未出炉。

美国是全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情最严重的国家，消费者信心在近几个月来摇摆不定。

路透社引述分析称，美国选民在权衡总统大选中的选项时，对经济状况感到更加乐观，这可能提升特朗普总统的民调支持率。目前美国民主党候选人拜登的支持率高于特朗普。

独立投资研究机构TS Lombard首席美国分析师布里茨（Steven Blitz）表示，“这对于特朗普来说，可能是个好消息，因为人们对经济的看法越好，他们投给现任总统的选票就会越多”。

尽管如此，美国劳动力市场仍深陷困境。美国已恢复了自冠状病毒危机爆发以来失去的大约一半的工作岗位，但失业情况并不均衡，低收入工人受到的伤害最大。约有2千600万美国居民仍在依赖某种形式的失业保险。

美国政府将在本周五公布月度就业报告，选民将有机会判断就业市场的状况。该报告将是11月3日美国大选前官方公布的最后一份全面的就业报告。