美國9月消費者信心大增 創17年最高

美國大選前一個月，在嚴峻的冠狀疫情中，美國經濟出現大幅反彈：9月消費者信心指創17年來的最大單月漲幅。有分析認為這對特朗普的選情有利，也有評論指出，還需看兩天後將公布的就業數據。

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世界大型企業研究會The Conference Board周二公布報告指出，受就業市場改善的推動，9月份美國消費者信心反彈幅度超過預期，創下17年來的最大單月漲幅。

據中央社報道，這份報告顯示，美國9月的消費者信心指數從8月份的86.3大幅增至101.8。該報道指出，連接數月的信心下滑趨勢就此結束，即便新的美國“聯邦振興方案”尚未出爐。

美國是全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的國家，消費者信心在近幾個月來搖擺不定。

路透社引述分析稱，美國選民在權衡總統大選中的選項時，對經濟狀況感到更加樂觀，這可能提升特朗普總統的民調支持率。目前美國民主黨候選人拜登的支持率高於特朗普。

獨立投資研究機構TS Lombard首席美國分析師布里茨（Steven Blitz）表示，“這對於特朗普來說，可能是個好消息，因為人們對經濟的看法越好，他們投給現任總統的選票就會越多”。

儘管如此，美國勞動力市場仍深陷困境。美國已恢復了自冠狀病毒危機爆發以來失去的大約一半的工作崗位，但失業情況並不均衡，低收入工人受到的傷害最大。約有2千600萬美國居民仍在依賴某種形式的失業保險。

美國政府將在本周五公布月度就業報告，選民將有機會判斷就業市場的狀況。該報告將是11月3日美國大選前官方公布的最後一份全面的就業報告。