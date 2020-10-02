在白宫，新冠病毒很容易就可以安家

法新社发自华盛顿的报道指出，在白宫，不但办公室拥挤，人们不断地出出进进，而且还有一个不欣赏带口罩的人的老板特朗普：这样，冠状病毒很容易就在白宫筑了巢。虽然特朗普自己说，他“平均每两到三天”就接受一次检测，病毒最终还是感染了美国总统。

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周五，在特朗普宣布自己和梅拉尼娅新冠检测都是阳性之后，在白宫引发了一场寻找密切接触者和进行紧急筛查的竞赛。

这不是一件容易的事，白宫曾经是一处宅邸，房间比较小，走廊也比较窄，后来改建成了世界第一强国的权力中心。即使是著名的椭圆形办公室也很拥挤，对于一些员工来说，安装在凹进去的墙壁中的桌子通常就是他们的办公桌了。

特朗普的极具影响力的女婿库什纳就在白宫最小的房间之一里工作。但是，他对《时代》杂志说，他的位置具有战略意义，就在总统私人餐厅的旁边。

法新社还指出，有近400人在白宫工作，记者们则挤在专为新闻界而设的位于侧翼的办公室里，记者们认真地戴着口罩，这与总统府的雇员们是不同的。

法新社还表示，特朗普经常不愿戴防护的口罩，特朗普宣称他是安全的，因为有雅培实验室（Abbott）设计的快速检测法定期进行筛查。不过，法新社指出，雅培的快速检测法虽然几分钟就可以出结果，但是，研究人员质疑它的准确性，它的使用也并不广泛。一些记者是系统性地接受筛查的，但有些记者不是这样，尤其是当特朗普在离开白宫之前回答问题时，这些记者可能离总统只有几公分远。