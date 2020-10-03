特朗普如何感染上新冠病毒？ 白宫玫瑰园大法官提名仪式成为聚焦点

美国总统夫妇周四宣布感染新冠病毒引发外界高度关注，周五特朗普戴着口罩乘坐直升飞机前往军医院接受治疗的照片在网络广泛流传。白宫随即追踪了所有与特郎普近距离接触过的人。媒体综合介绍了特朗普感染病毒的可能途径。

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白宫高级顾问希克斯（Hope Hicks）在特朗普被确认之后几个小时也被确诊感染病毒，虽然她与特朗普接触频繁，但这并不意味着她就是传染源，因为每个人对病毒感染的潜伏期不尽相同。

目前外界高度关注的是上周六在白宫玫瑰园举行的提名巴莱特担任最高法院大法官的提名仪式，提名仪式虽然是在户外举行，但是参与者大多都不戴口罩，而且不遵守安全距离，目前参与该仪式的另外两人也被确诊，他们分别是共和党参议员麦克李（Mike Lee）以及美国著名的教会大学的主席。据介绍，又有四名出席玫瑰园仪式的人新冠检测呈阳性。

特朗普周边的竞选班子成员以及在白宫的工作人员经常不戴口罩，在周二举行的总统选举首轮电视辩论中，与民主党支持者不同的是，特郎普的支持人基本都不戴口罩。据特朗普竞选活动发言人墨斐（Tim Murtaugh）刚刚证实，特朗普竞选团队经理斯蒂芬（Bill Stepien）的新冠检测结果呈阳性。目前出现轻微症状，估计他将在家里继续经营特朗普的竞选活动。

除了斯蒂芬之外，前白宫顾问康威（Kellyanne Conway）和美国共和党参议员蒂利什（Thom Tillis）都在特朗普确诊后，也证实感染冠病。

目前特朗普的竞选活动基本在网络举行，倘若治疗工作进展顺利，特郎普应该在两周后重新返回竞选舞台。而民主党方面，民主党候选人拜登在被确认阴性之后表示期待总统早日康复并且再度强调佩戴口罩的重要性。