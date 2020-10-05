特朗普自行宣布5日晚出院

此前还在住院的美国总统特朗普在乘车短暂和支持者挥手致意之后表示，他将于当地时间18点半，也就是巴黎时间零点30分出院。特朗普推文表示，“我将于当地时间今天下午18:30离开很棒的沃尔特·里德医疗中心。我感觉真的很好！不要害怕新冠病毒。不要让它主导了你的生活。我们在特朗普政府领导下掌握了很好的疗法和知识。我比20年以前都感觉更好！”白宫医生康利(Sean Conley)5日下午表示，24小时中总统的身体继续好转，但他还没有痊愈，回白宫后仍需全天的医疗服务。

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5日最新消息，白宫发言人凯莉·麦肯内妮（Kayleigh McEnany）也遭隔离。医生菲利普斯（James Phillips）对特朗普擅自决定驾车出行见支持者表示惊讶。他对媒体表示，随行的人员也可以染病，他们也有可能病死。医生还表示，仅处于政治目的，让随行人员冒生命危险，这是作秀，太疯狂了。另据最新消息，特朗普宣布，他会于于巴黎时间凌晨30分离开沃尔特里德军医院。

5日还在住院的时候，他谈及这次感染新冠病毒，说是个非常有趣的旅程，并强调这才是“真正的学校”，自己从中学到很多，也了解很多。影片释出后不久，美媒拍到特朗普搭车短暂外出，透过车窗玻璃向医院外的支持者挥手致意后才返回医院。

而乔治·华盛顿大学灾难医学中心的詹姆斯·菲利普斯（James Phillips）表示："这个完全没有必要的总统驾车出行，导致每个在车上的人都要被隔离14天。他们可能会生病、可能会死亡，只因为这场政治作秀。"白宫发言人迪尔（Judd Deere）则表示，尽管特朗普短暂外出或对医院其他人、驾驶员和安全人员构成风险，但经医疗团队审视后认为安全，亦已采取适当的预防措施，包括穿戴“个人防护装备”。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）10月5日警告“爱耍流氓”的国家，在总统特朗普住院对抗病情之际，美国政府已做好“充分准备”，可因应可能发生的任何状况。蓬佩奥被问及是否担心任何外国敌人“利用”特朗普的现今情况，他重申，他的团队准备好应对任何行动。

他表示：“我们知道有人爱耍流氓，我们知道全世界都有人怀抱恶意。美国已做好充分准备，国务院及我们的外交官员都是…大家都已做好准备。”

蓬佩奥又说，特朗普10月5日曾跟“整个国安团队”谈话，并在他出访亚洲前给予“立场上的指导”。

路透社报导，由于特朗普确诊患上新冠病毒，蓬佩奥今次走访亚洲将缩短行程，将会造访日本，但取消韩国及蒙古行程。