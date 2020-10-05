美国国务卿蓬佩奥已启程前往日本访问

蓬佩奥10月4日启程访问东京期间，将出席美、日、澳大利亚与印度的四国外长会议。

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蓬佩奥的此次亚洲之行原本还会访问蒙古和韩国，但是在总统特朗普被确诊感染新冠病毒住院后，蓬佩奥缩短了行程，只保留了访问日本的部分。

美国国务院10月3日表示，蓬佩奥10月4日至6日访问东京期间，将出席美、日、澳大利亚与印度的四国外长会议，主要讨论印太地区紧迫的议题。

蓬佩奥10月4日启程之前在机场对随行采访的记者们说，美国方面为他这次与四边合作机制的伙伴们会面做出很长时间的准备。他还说，美国希望这次四边合作机制外长会议将会取得重大成果，并做出重大宣布。

当被追问可能会有什么重大宣布时说，蓬佩奥没有做出明确的回应。

蓬佩奥还表示，在出发前，他和整个国家安全团队一起与正在医院治疗和康复的特朗普总统进行了电话会议，确保总统掌握全球局势的最新发展。他还说，总统特别对他这次日本之行做出了一些最新指示，他期待执行这些指示。

在蓬佩奥国务卿出发前，《华盛顿时报》9月27日报道说，美国副国务卿斯蒂芬·比根（Stephen Biegun）提议，美国正式考虑与亚太国家建立北约式联盟，以携手对抗中共政权。报道还说，比根表示，如果特朗普获得连任，亚洲北约将在第二任期中出现。

美国国务院亚太事务助理国务卿史达伟（ David Stilwell）上个星期五则在新闻简报会上说， 四方机制是一个非正式组织，因共同的利益走到了一起。他说，这次四方会谈将讨论中国在南中国海以及香港的政策，并重申维持自由、开放和包容的印太地区的重要性。

北京一直批评美国试图在亚洲用四方机制来遏制中国的发展。