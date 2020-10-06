特朗普叫停和民主党的抗疫刺激方案谈判

美国总统特朗普10月6日表示，他拒绝了民主党提出的经济刺激提案，并命令他的代表停止谈判，直到总统大选结束。特朗普在社交媒体上称，“我们给出了非常慷慨的1.6万亿美元的方案”，但佩洛西没有谈判的诚意。消息传出后，投资者抛售股票。美股三大股指闻讯跳水。道琼斯指数在消息公布后的几分钟内下跌了600多点，短线由涨转跌，跌幅约达1.3%。

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美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周二早些时候刚刚重申，呼吁美国政府采取更多经济刺激措施，以支持美国最脆弱的人群。

目前美国刺激措施的谈判已陷入僵局有数月之久。鲍威尔表示国会施行过多经济刺激的风险远低于刺激不够的风险。鲍威尔认为，即使政府支出增加了本来已经很高的联邦预算，议员们也应该采取进一步的行动。

美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）与财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）周二再次就新刺激方案进行谈判。

佩洛西呼吁共和党支持众议院上周通过的民主党版本的刺激法案。但是，民主党提出的2.2万亿美元的规模与白宫支持的1.6万亿美元提案之间仍存在巨大差距。

佩洛西周二在一份声明中说：“鲍威尔的警告再清楚不过了：必须立刻采取强有力的行动，避免因疫情而造成经济灾难。共和党人早就应该与我们一起表决通过一项能够满足美国人民需求的法案了。”

民主党上周通过了一项2.2万亿美元的抗疫救助计划。该计划包括恢复每周600美元的额外失业救济金，向大多数美国人直接发送1200美元的支票，向各州和地方政府直接提供4360亿美元的援助，并授权第二轮针对小企业的“薪资保护计划（PPP）”贷款。

共和党先前提出的1.6万亿美元计划则包括每周400美元的额外失业救济金，2500亿美元的州和地方政府救济以及企业责任保护。