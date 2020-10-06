白宫医生：特朗普已无症状

白宫医师康利6日发出美国总统特朗普出院后的第一份健康声明指出，特朗普返回白宫后的第一晚充分休息，10月6日已没有任何症状。他的生命象征持续稳定，血氧浓度在95%到97%。

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特朗普2日住进华特里德国家军事医学中心（Walter Reed National Military Medical Center）治疗新冠病毒，他5日傍晚出院返回白宫，但会继续接受治疗。

康利（Sean Conley）6日中午发出特朗普返回白宫后的第一份健康备忘录。备忘录指出，医疗团队6日上午对特朗普进行会诊。特朗普昨晚充分休息，今天也没有出现任何症状。

声明指出，特朗普的生命象征与身体检查呈现稳定，动态血氧浓度为95%到97%。总体而言，特朗普状况相当良好。

特朗普在2日确诊后，曾2度出现血氧浓度偏低现象，曾接受供氧与类固醇药物治疗。他在住院期间进行抗病毒药物瑞德西韦（remdesivir）施打，同时继续接受类固醇药物地塞米松（Dexamethasone）治疗。他预计6日在白宫进行瑞德西韦的第5剂也是最后一剂施打。

特朗普返回白宫第一天精神状况看似不错，一个上午就发出12条推特，其中一条因为将新冠病毒与流感做错误对比，遭到推特贴上警示标签。他在另一条推特中则表示，他期待15日在迈阿密的第2场总统辩论。