特朗普刚停止与国会民主党人就抗疫刺激方案进行协商，就呼吁国会尽快舒困民航业

特朗普10月5日从医院返回白宫后。

新冠病毒疫情肆虐，航空业持续低迷，美国总统特朗普7日呼吁国会，尽快再核准250亿美元的薪资补助，以避免数万名民航业的员工被放不带薪水的假期（无薪假）。

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在此之前几个小时，特朗普才刚宣布，就拨发至少1.6万亿美元的抗疫刺激方案，停止与国会的民主党人协商。此举似乎意味着，难以再核准发放250亿美元的薪资补助款给民航业者，数以万记的民航业员工的再延长6个月免于放无薪假的希望恐怕将会破灭。

特朗普7日在推特发文，促请国会“立即核准给民航业者的250亿美元薪资补助…我马上就签署”！特朗普并说，国会能够动用先前抗疫刺激经济方案中没有使用的经费来资助民航业者。

美国国会3月份通过250亿美元补助航空业薪资方案，大部分经费是现金补助，于9月30日到期。

众议院将在10月19日再度开会，众议员可能会再度致力通过一项单独的法案，以拨款民航业者殷切期盼的250亿美元。尽管这项航空业舒困款获联邦参众两院力挺，不过前景仍然难以预料。

美国航空公司（American Airlines）与联合航空公司（United Airlines）上个星期开始裁减3万2000名员工。不过两家公司之前曾表示，若国会通过政府再度资助薪资支出的方案，他们将不会裁员。