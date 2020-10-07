突发事件不断 美副总统候选人辩论异常引入关注

美国东部时间周三晚9点，迈克·彭斯和卡玛拉·哈里斯-两位美国副总统候选人将在玻璃屏障间隔下展开选举辩论。疫情没有缓解、突发事件不断。这些都是的7日晚的副总统候选人的电视辩论显得格外重要。

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随着新冠病毒进入白宫以，特朗普感染该病毒，人们对他竞选活动的前途感到担忧，特朗普（74岁）和拜登（77岁）的高龄为这场辩论增加了更多关注点，彭斯和哈里斯必须进行第一次对抗，表明两方候选人担任总统的能力。

迈克·彭斯是与总统关系恶化的数十名（可能数百名）高级官员中的一个例外，这些人中包括外交部长、国防部长、国家安全顾问和白宫高级官员，总统解雇了其中一些人，另一些人迅速提出了辞职，而彭斯仍坚定不移地站在特朗普身边。

哈里斯于1964年10月20日出生于旧金山地区，她的父亲是牙买加黑人，是一名经济学家，任教于斯坦福大学，她的母亲是印度人，曾是癌症领域的一名学者，获得了伯克利大学的博士学位。

拜登选择哈里斯出于多种原因，她相对年轻，现年56岁，她是一名女性，她的血统复杂，酷似新美国人，她采取了一些进步政策，满足了民主党左翼的要求。

哈里斯因在医疗保健计划中推行多项重要立法而闻名，并在帮助非正规移民获得合法居留权方面拥有良好政绩。而共和党想通过立法削弱现有的医疗保障。哈里斯可以在这个议题上猛攻彭斯。

为达到美国政治最高职位，哈里斯参加了2020年总统大选的民主党党内选举。但是，她提前退出了选举，后来宣布支持乔·拜登。

至于迈克·彭斯，尽管他接受了暂时处于美国总统对共和党的绝对控制下的境况，但他年纪已迈，很难参加2024年的总统大选。

彭斯的许多盟友承认，如果特朗普输掉2020年大选，他的机会将大大减少，而如果特朗普赢得2020年大选，彭斯的命运将从此改变，他将成为最有可能参加2024年总统大选的候选人。

相反，拜登被击败并不会消除哈里斯的机会，她将被视为民主党筹备2024年总统大选而崛起的新起点。