突發事件不斷 美副總統候選人辯論異常引入關注

美國東部時間周三晚9點，邁克·彭斯和卡瑪拉·哈里斯-兩位美國副總統候選人將在玻璃屏障間隔下展開選舉辯論。疫情沒有緩解、突發事件不斷。這些都是的7日晚的副總統候選人的電視辯論顯得格外重要。

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隨着新冠病毒進入白宮，特朗普感染上該病毒，人們對他競選活動的前途感到擔憂，特朗普（74歲）和拜登（77歲）的高齡為這場辯論增加了更多關注點，彭斯和哈里斯必須進行第一次對抗，表明兩方候選人擔任總統的能力。

邁克·彭斯是與總統關係惡化的數十名（可能數百名）高級官員中的一個例外，這些人中包括外交部長、國防部長、國家安全顧問和白宮高級官員，總統解僱了其中一些人，另一些人迅速提出了辭職，而彭斯仍堅定不移地站在特朗普身邊。

哈里斯於1964年10月20日出生於舊金山地區，她的父親是牙買加黑人，是一名經濟學家，任教於斯坦福大學，她的母親是印度人，曾是癌症領域的一名學者，獲得了伯克利大學的博士學位。

拜登選擇哈里斯出於多種原因，她相對年輕，現年56歲，她是一名女性，她的血統複雜，酷似新美國人，她採取了一些進步政策，滿足了民主黨左翼的要求。

哈里斯因在醫療保健計畫中推行多項重要立法而聞名，並在幫助非正規移民獲得合法居留權方面擁有良好政績。而共和黨想通過立法削弱現有的醫療保障。哈里斯可以在這個議題上猛攻彭斯。

為達到美國政治最高職位，哈里斯參加了2020年總統大選的民主黨黨內選舉。但是，她提前退出了選舉，後來宣布支持喬·拜登。

至於邁克·彭斯，儘管他接受了暫時處於美國總統對共和黨的絕對控制下的境況，但他年紀已邁，很難參加2024年的總統大選。

彭斯的許多盟友承認，如果特朗普輸掉2020年大選，他的機會將大大減少，而如果特朗普贏得2020年大選，彭斯的命運將從此改變，他將成為最有可能參加2024年總統大選的候選人。

相反，拜登被擊敗並不會消除哈里斯的機會，她將被視為民主黨籌備2024年總統大選而崛起的新起點。