特朗普拒绝以虚拟形式参加第二场竞选辩论

美国总统选举副总统候选人电视辩论7日以中规中矩的 文明方式结束。舆论开始关注原定15日举行的两位总统候选人第二场电视辩论是否如期举行以及如何举行。几天前被证实感染新冠病毒并出现症状的特朗普8日已经表态，他不会接受以视频方式，与民主党候选人拜登远程辩论。

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8日，由朝野两党人员组成的总统选举电视辩论活动组织委员会公布了对15日的第二轮总统候选人辩论方式的安排。两位候选人将在不同地点，远距离回答选民提问。但参与提问的选民代表与辩论主持人都在佛罗里达的同一地点。 组织委员会在公报中指出，这种安排是为了保证所有参与者的健康安全。

特朗普一周前被发现新冠病毒检测阳性，并出现症状，他也因此一度住院治疗。本周一晚间他已经返回白宫。

组织委员会公报一经发出，特朗普就向福克斯商业新闻台表示， 他不会参加一场虚拟的辩论。在他看来，这不是辩论。他不能接受这种方式。他强调，他一点也不觉得自己带有传染性。

特朗普 的竞选团队同一天表示，特朗普有可能去参加竞选造势活动，而不参加原定15日的辩论。

在此之前，民主党总统候选人拜登本周二曾表示，如果特朗普仍然具有传染性，他可以接受取消这次辩论。

美国总统选举11月3日投票以前共有3场候选人电视辩论。15日的第二场辩论之后，第三场电视辩论应当于10月22日举行。

法国专家：这次选举是支持还是反对特朗普的全民公投

7日晚间，两位副总统候选人参加了唯一一场副总统候选人电视辩论。双方按照新冠防疫要求，保持距离，而且有隔板间隔。鉴于两位总统候选人都已经70多岁，特朗普近日又感染新冠病毒，这次副总统候选人电视辩论因此也比以往更为重要。但法国政治学者，美国问题专家Nicole Bacharan认为，这场副总统辩论没有新意，对选民投票选择不会有很大影响： “这次辩论显示，两名副总统候选人能够以文明、礼貌的方式讲话，尽管其中也有打断对方的情况发生，但与上次特朗普与拜登的辩论活动完全不同。” “两人在辩论中谈到了各自阵营的总统竞选纲领，但也都绕开了比较棘手难答的话题。总之，双方都心平气和，负责任，对竞选纲领中的议题了如指掌。辩论话题涉及到了医疗卫生、税收、就业、气候等，但两人都没有提出新主张，也都避免触及可能会令人尴尬的敏感话题。也就是说选民也许对两位候选人有了更多了解，但并没能更好地了解竞选纲领。因此，尽管这次辩论比上次辩论更文明，但我很怀疑它会影响选民的选择。这次选举最终还是一次支持还是反对特朗普的表决活动。”