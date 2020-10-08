美国媒体：白宫34人确诊新冠 比已知更多

根据一份美国政府内部备忘录，白宫近几日爆发的武汉肺炎疫情，已造成「34名白宫工作人员和其他接触人士」感染。显示白宫染疫人数比原本已知还要更多。

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这份备忘录由美国广播公司新闻网（ABC News）取得，发布日期是7日，对象是美国国土安全部辖下. 联邦紧急事务管理总署（Federal Emergency Management Agency，FEMA）高层主管。这个机关负责管理国家对公共卫生灾难的持续应变措施。

备忘录当中还提到，其中一名染疫人士是美国总统特朗普的高级顾问。特朗普贴身幕僚希克斯（Hope Hicks）和另名高级顾问米勒（Stephen Miller）近几日都确诊感染新冠病毒。

美国广播公司新闻网先前报导，共有24名白宫幕僚和他们的接触者染疫。目前仍不清楚，曝光的这份备忘录当中所谓“其他接触人士”指的是谁。

新的染疫人数不仅凸显白宫疫情危机持续扩大，也凸显美国政府官员如何想尽办法封锁白宫疫情消息。

确诊感染新型冠状病毒的特朗普5日晚出院返回白宫，但他一抵达并在尚未进入屋内前，便已脱下口罩。令人担忧特朗普的行为可能让白宫幕僚、工作人员和特勤局人员陷入染疫危险。