美国第二场总统辩论添变数

美国第2场总统辩论改以虚拟形式进行，总统特朗普拒绝参加，他的阵营并提议将剩余两场辩论延后举办。民主党候选人拜登阵营8日拒绝接受，并直批辩论时间点不是特朗普说了算。

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特朗普近日确诊新冠病毒，白宫医师虽表示特朗普已无症状，但他实际健康状况仍引发外界臆测质疑。考量相关人员健康与安全下，总统辩论委员会8日上午宣布，原定于15日在佛罗里达州举行的第2场总统辩论，将改以虚拟形式进行。

特朗普随即告诉福斯新闻（Fox News），虚拟辩论浪费他的时间，他不会参加。特朗普与拜登阵营8日也因辩论形式时间谈不拢，多次隔空交战，但双方未达成共识，剩余两场总统辩论究竟是否会举办仍是未知数。

拜登竞选副总干事贝丁菲尔德（Kate Bedingfield）8日指出，拜登原先已打算接受辩论委员会提议，将面对面市民大会（town meeting）改成虚拟形式举办。“但特朗普拒绝，显然他不想面对选民针对他防疫与经济缺失的提问。”

贝丁菲尔德表示，由于特朗普拒绝参加虚拟辩论，拜登15日将自己举办活动，面对面接受选民的提问。拜登阵营也建议辩论委员会，将市民大会移到最终场总统辩论日期的22日举办，“这样特朗普才无法回避被问责”。

辩论委员会原先就规划，第2场总统辩论将以市民大会形式举办，这是自1992年来美国总统候选人既有的传统。与一般辩论不同的是，市民大会上提问通常是来自现场观众与社群网路，这些观众为未表态的选民。

特朗普竞选连任总干事史蒂芬（Bill Stepien）随后发声明表示，美国民众观看总统候选人再面对面辩论2次的机会，不该因为辩论委员会想“保护”拜登就被剥夺。

史蒂芬指出，虚拟辩论注定失败，也让拜登得以仰赖提词机，“选民应该要有机会就拜登47年失败领导纪录直接提出质问”。他说，特朗普阵营接受市民大会在22日举办，而第3场辩论则应延后一周改在29日举行。

贝丁菲尔德回击表示，辩论时间表不是特朗普说了算，而是辩论委员会决定，拜登阵营6月同意的辩论日期就是9月29日、10月15日与10月22日。她直批：“是特朗普选择不参加15日辩论，他的行为反复无常不代表他就能够改写日程，并自己选择新日期。”

贝丁菲尔德说，拜登期待参加22日的最终场辩论会。她并放话：“特朗普可以出席，也可以再次拒绝参加，这是他的选择。”