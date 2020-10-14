蓬佩奥任命西藏事务官员 承诺让中国付出代价

美国国务院负责民主、人权和劳工事务的助理国务卿罗伯特·德斯特罗

美国国务卿蓬佩奥10月14日宣布，国务院民主人权事务助理国务卿德斯特罗将兼任西藏事务特别协调员，负责推动中共与西藏代表间对话。他强调，美国将努力确保中国为侵犯人权自由付出代价。

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美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）14日于媒体简报会中宣布，国务院负责民主、人权和劳工事务的助理国务卿罗伯特·德斯特罗（Robert Destro）将兼任西藏事务特别协调员，致力推动北京与西藏精神领袖达赖喇嘛间对话，并保护藏族独特宗教、文化及语言认同，及改善他们的人权状况。

2002年西藏政策法（Tibetan Policy Act of 2002）规定，美国国务卿应在与相关国会委员会协商后，任命一位西藏事务特别协调员，推动中共与西藏代表间对话。在今天以前，该职位悬缺近3年9个月。

近期有媒体报导，中共正在西藏复制新疆集中营作法。对此蓬佩奥表示，中国长期侵犯自身人民基本人权，总统特朗普因而指示国务院团队，在中国人民面对来自中共大规模人权侵犯之际，尽力去维护他们每个人的自由与尊严。

蓬佩奥指出，不论是在新疆、西藏、内蒙古或是香港，美国对中国的要求与对其他国家的要求一样，那就是维护每位人民的基本自由、人类尊严及宗教自由。

蓬佩奥强调，美方会竭尽所能，与世界各地了解此议题重要性的国家组成联盟，并致力让中共为侵犯基本人类自由的行径付出代价。