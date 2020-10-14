蓬佩奧任命西藏事務官員 承諾讓中國付出代價

美國國務院負責民主、人權和勞工事務的助理國務卿羅伯特·德斯特羅

美國國務卿蓬佩奧10月14日宣布，國務院民主人權事務助理國務卿德斯特羅將兼任西藏事務特別協調員，負責推動中共與西藏代表間對話。他強調，美國將努力確保中國為侵犯人權自由付出代價。

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）14日於媒體簡報會中宣布，國務院負責民主、人權和勞工事務的助理國務卿羅伯特·德斯特羅（Robert Destro）將兼任西藏事務特別協調員，致力推動北京與西藏精神領袖達賴喇嘛間對話，並保護藏族獨特宗教、文化及語言認同，及改善他們的人權狀況。

2002年西藏政策法（Tibetan Policy Act of 2002）規定，美國國務卿應在與相關國會委員會協商後，任命一位西藏事務特別協調員，推動中共與西藏代表間對話。在今天以前，該職位懸缺近3年9個月。

近期有媒體報導，中共正在西藏複製新疆集中營作法。對此蓬佩奧表示，中國長期侵犯自身人民基本人權，總統特朗普因而指示國務院團隊，在中國人民面對來自中共大規模人權侵犯之際，儘力去維護他們每個人的自由與尊嚴。

蓬佩奧指出，不論是在新疆、西藏、內蒙古或是香港，美國對中國的要求與對其他國家的要求一樣，那就是維護每位人民的基本自由、人類尊嚴及宗教自由。

蓬佩奧強調，美方會竭盡所能，與世界各地了解此議題重要性的國家組成聯盟，並致力讓中共為侵犯基本人類自由的行徑付出代價。