封杀拜登儿子丑闻 美国会将传唤脸书推特执行长

美国媒体近日报导民主党总统候选人拜登之子的电子邮件丑闻，但脸书及推特禁止转贴相关的报导。美国参议院司法委员会10月16日表示，将传唤两家社交媒体的执行长前来作证。

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《纽约邮报》（New York Post）近日在报导中声称取得一台拜登之子亨特·拜登(Hunter Biden)丢弃的电脑，电脑中存有涉及拜登父子在乌克兰商业事务的信息。

但拜登竞选团队否认拜登曾见过报导中提及的乌克兰商人，脸书和推特在新闻真实性有疑虑的情况下，限制用户转贴新闻链接。

共和党阵营对此大为恼火，说脸书和推特此举实际是有党派偏见的审查制度。民调落后的美国总统特朗普也毫不留情地痛骂这两大社交媒体。

美国参议院司法委员会16日表示，将在下周举行听证会，强迫推特执行长杰克·多西（Jack Dorsey）前来作证，并已邀请脸书执行长马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）前来作证。

美国参议院多数党共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）16日抨击说，对《纽约邮报》报导的审查，推特及脸书“应该受到谴责”。

拜登竞选团队16日表示，他们对推特及脸书的审查作法没有异议，甚至承认他们感到“高兴”。