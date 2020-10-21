博索納羅：不會購買中國疫苗 巴西人民不會成為他人的實驗對象

巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）10月21日表示，他的政府將不會購買由北京科興生物製品有限公司（Sinovac）研發的新冠肺炎疫苗CoronaVac。此前，巴西衛生部長愛德華多·帕祖洛（Eduardo Pazuello）剛於20日宣布，巴西的全國疫苗接種計畫將納入中國的CoronaVac疫苗，聯邦政府已和協助測試及生產疫苗的聖保羅州達成協議，將購買4600萬劑該疫苗並自明年1月開始接種。

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博索納羅當天通過推特寫道，“這個（聖保羅州州長）多利亞（Joao Doria）的中國疫苗-對於我的政府而言，在向公眾推廣任何疫苗前，它必須得到衛生部地科學驗證及巴西衛生監督局（ANVISA）頒發的合格證書。”他宣稱，“巴西人民不會成為ren'he人的實驗對象”。他表示，將會在後續對此加以進一步說明。

帕祖洛星期二在對巴西27州州長的視頻會議上說，除了由英國牛津大學和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研發的另款疫苗外，北京科興研製的CoronaVac “這款疫苗將會是巴西的疫苗”。他說，“這是我們的大消息。這將重新調整巴西全民疫苗接種計畫的過程”。巴西目前是全球疫情第2嚴重的國家，僅次於美國。據悉，就是否進口由北京科興研發的CoronaVac新冠疫苗已在巴西政壇引發混戰。

博索納羅力推購買由英方研發的疫苗，而他的反對者來自巴西社民黨的多利亞則推廣北京科興與巴西的布坦坦研究所（Butantan Institute）達成協議，在聖保羅州展開疫苗試驗和生產。多利亞曾表示，希望推動該疫苗在年底前獲得巴西衛生監管部門地批准，以便從明年一月份開始為人們接種這一疫苗。

布坦坦研究所星期一介紹稱，CoronaVac疫苗已在9000名志願者身上進行的後期臨床試驗的初步結果證明，這種兩劑中國疫苗是安全的。 該研究所主管卡沃斯（Dimas Covas）說，直到試驗完成，才會公布有關疫苗有效性的數據。他說，到目前為止，結果只是初步的，研究人員將繼續監視參與者。據了解，這是北京科興全球3期試驗的第一組結果，該試驗也在土耳其和印度尼西亞進行。