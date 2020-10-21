博索纳罗：不会购买中国疫苗 巴西人民不会成为他人的实验对象

巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）10月21日表示，他的政府将不会购买由北京科兴生物制品有限公司（Sinovac）研发的新冠肺炎疫苗CoronaVac。此前，巴西卫生部长爱德华多·帕祖洛（Eduardo Pazuello）刚于20日宣布，巴西的全国疫苗接种计划将纳入中国的CoronaVac疫苗，联邦政府已和协助测试及生产疫苗的圣保罗州达成协议，将购买4600万剂该疫苗并自明年1月开始接种。

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博索纳罗当天通过推特写道，“这个（圣保罗州州长）多利亚（Joao Doria）的中国疫苗-对于我的政府而言，在向公众推广任何疫苗前，它必须得到卫生部的科学验证及巴西卫生监督局（ANVISA）颁发的合格证书。”他宣称，“巴西人民不会成为任何人的实验对象”。他表示，将会在后续对此加以进一步说明。

帕祖洛星期二在对巴西27州州长的视频会议上说，除了由英国牛津大学和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研发的另款疫苗外，北京科兴研制的CoronaVac “这款疫苗将会是巴西的疫苗”。他说，“这是我们的大消息。这将重新调整巴西全民疫苗接种计划的过程”。巴西目前是全球疫情第2严重的国家，仅次于美国。据悉，就是否进口由北京科兴研发的CoronaVac新冠疫苗已在巴西政坛引发混战。

博索纳罗力推购买由英方研发的疫苗，而他的反对者来自巴西社民党的多利亚则推广北京科兴与巴西的布坦坦研究所（Butantan Institute）达成协议，在圣保罗州展开疫苗试验和生产。多利亚曾表示，希望推动该疫苗在年底前获得巴西卫生监管部门地批准，以便从明年一月份开始为人们接种这一疫苗。

布坦坦研究所星期一介绍称，CoronaVac疫苗已在9000名志愿者身上进行的后期临床试验的初步结果证明，这种两剂中国疫苗是安全的。 该研究所主管卡沃斯（Dimas Covas）说，直到试验完成，才会公布有关疫苗有效性的数据。他说，到目前为止，结果只是初步的，研究人员将继续监视参与者。据了解，这是北京科兴全球3期试验的第一组结果，该试验也在土耳其和印度尼西亚进行。