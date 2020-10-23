美国反对土耳其试射S-400防空导弹

路透社10月23日报道，土耳其总统埃尔多安当天证实，土耳其试射了S-400防空导弹，并称美国在这一问题上的反对态度“并不重要”。美国五角大楼发言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)23日表示：作为美国和北约的盟友，试射S-400防空导弹与土耳其做出的承诺不符，我们反对土耳其的做法。这将会给我们双方防务关系造成严重后果。

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据俄罗斯塔斯社2020年8月23日报道，俄国和土耳其双方已经签署第二批S-400防空导弹系统的合同。

俄罗斯在2017年9月与土耳其签署了一项价值25亿美元的协议，向土耳其交付S-400防空导弹系统。根据合同，土耳其将获得一套团级S-400防空导弹系统（两个营）。该协议还计划向土耳其方面提供部分生产技术。

而就在上周，土耳其对S-400防空导弹系统的一次“明显试射”，引发了美国国务院和国防部的强烈反应。

埃尔多安23日向媒体证实了这一消息。他表示：“（这些试射）已经并正在进行，美国的立场与我们完全无关，如果我们不准备试射这些军事武器，那我们该怎么办？”路透社的报道更是形容土耳其对美国的反对“不屑一顾”（shrugs off）。

埃尔多安补充说，“看来一些（美方）人士对俄制武器感到特别不安，我们有决心，我们将一如既往地继续推进。”土耳其将继续测试包括轻型、中型和重型武器在内的各种军事装备，其中也包括大量从美国购置的武器。

俄制S-400防空导弹 图自塔斯社

路透社指出，土耳其和美国这两个“北约”组织盟国在有关S-400的问题上长期存在分歧。

今年6月，美国参议院提出的立法规定，美国将能够购买土耳其制造的S-400防空导弹系统。该提议是立法者的一项有力尝试，以减轻华盛顿与安卡拉之间关于F-35战斗机的僵局。

S-400是俄罗斯研制的第四代远程防空导弹系统，最大射程达400千米，可对付飞行器、近程弹道导弹和巡航导弹等目标，土耳其、印度等多个国家购买了该型导弹。

土耳其于2017年与俄罗斯签订采购合同后， 去年10月23日，俄罗斯国防出口公司宣布俄方提前履行了交付合同，向土耳其交付首批S-400系统的所有子系统，包括配套的弹药。

今年8月23日，俄罗斯国防出口公司总经理米赫耶夫证实，土耳其和俄罗斯已经签署了采购第二批S-400防空导弹系统的合同。