美法官拒绝撤回有关微信的临时禁制令

旧金山的一位美国联邦法官10月23日驳回了美国司法部提出的请法官撤回批准苹果和谷歌继续允许在美国应用店下载WeChat的要求。

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美国之音报道：WeChat是中国公司腾讯的社交媒体应用软件微信的海外版。联邦治安法官劳蕾尔·比勒(Laurel Beeler)说，政府方面拿出的新证据并不足以改变她在这款应用案件问题上的意见。美国司法部认为，WeChat和中国字节跳动公司的短视频分享应用抖音的海外版TikTok都对美国国家安全构成威胁。

WeChat平均每天在美国有1900万活跃用户。WeChat在美中国留学生、旅居中国的美国人和在中国有亲友或生意往来的美国居民中间广为使用。

美国政府说，WeChat和TikTok受制于中国共产党政府，侵犯美国人隐私，并威胁美国国家安全。

美国商务部下令从9月20日起将WeChat从美国的应用店中删除。商务部的命令还禁止美国境内的其它WeChat交易，这有可能使该款应用在美国境内无法使用。

在微信用户提起诉讼后，法官比勒下达了临时禁制令，暂缓执行行政当局的禁令，使美国境内用户得以继续使用这款应用。

美国司法部称她的裁决是个错误，并且已向美国第九联邦巡回上诉法院提出上诉，但上诉法院近日不大可能做出裁决。

比勒星期五写道：“记录并不支持政府‘已严格量身设定了被禁交易以保护其国家安全利益’的结论。”

她说，证据“支持这样的结论，即这些限制措施‘严重加大了对言论的负担，超出了推进政府合法利益的必要性’”。

在涉及TikTok的类似案件中，一家美国上诉法院已同意快速审议政府提出的上诉。在行政当局下令禁止从苹果和谷歌的美国应用店下载TikTok后，首都华盛顿的一位联邦法官9月末下令暂缓执行这项禁令。联邦第九巡回上诉法院上星期同意快速审理政府方面提出的上诉。