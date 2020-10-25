拜登：特朗普面对疫情举起白旗！

美国总统大选日期一天天逼近。拜登继续在防疫上向特朗普发起猛攻。拜登25日表示 : 白宫办公室主任马克·梅多斯(Mark Meadows)说现任政府并不想控制疫情，而是要加快疫苗推向市场。拜登表示：不幸的是，该病毒继续在我们国家不受控制地运行，这不足为奇，白宫内不也没有控制好吗？！拜登表示，美国有今天是特朗普疫情初期举起白旗的后果。

广告 继续浏览后续

拜登表示：白宫办公室主任马克·梅多斯(Mark Meadows)表态是诚恳的。新冠病毒出现一开始；特朗普的策略就是举起白旗投降的做法。拜登表示，特朗普希望大家忘掉病毒。特朗普的意思是忘掉它，病毒就不存在了。

美国单日确诊病例已经接近9万例；死亡人数高达22万5千人。

美国副总统迈克·彭斯办公室宣布，主任马克·肖特被确诊感染新冠病毒，而两位总统候选人拜登和特朗普则发表了关于该国疫情的矛盾信息，前总统奥巴马表示，特朗普政府完全无法应对新冠病毒。

美国副总统办公室在声明中说，肖特已开始医学隔离，副总统和他的妻子接受了检测，结果为阴性，目前状况良好。

声明指出，彭斯与他的办公室主任肖特联系密切，但是，在与白宫医疗部门协商后，他将继续他的竞选之旅。

美国媒体彭博社报道说，马蒂·奥布斯特是与副总统最亲近的政治顾问之一，新冠病毒。根据美国新闻网站ABC的说法，迈克·彭斯办公室的多名员工都在接受医学隔离。

据《纽约时报》报道，白宫办公厅主任马克·梅多斯试图隐瞒这些消息。

美国总统本人上个月感染了新冠病毒，入院接受了4天的治疗，之后出院并恢复竞选活动。

在此背景下，唐纳德·特朗普和乔·拜登就美国疫情分别向对方提出了指控，并发表了互相矛盾的言论。特朗普总统要求学校开学，并在威斯康星州举行的一次竞选集会上表示，因新冠肺炎死亡的人数减少了85％。

特朗普在北卡罗来纳州的竞选集会上保证，美国将从抗议封锁措施造成的经济损害中迅速恢复过来，并说：“这次选举是在特朗普实现伟大复苏与拜登施加全面隔离之间作出选择。”特朗普嘲讽拜登竞选团队对待疫情过于谨慎。

另一方面，民主党候选人拜登批评了特朗普政府应对大流行的政策，并警告说，如果该政府不加大努力遏制病毒传播，未来几个月将有更多美国人因该病毒失去生命。

拜登在宾夕法尼亚州的一次竞选集会上说：“在上周四晚上的辩论中，特朗普仍在说这种病毒将消失，我们正在学习如何与之共存，我在辩论中告诉他，我们不了解如何与之共存，你是在问我们如何因这种病毒去世，这大错特错。”

民主党候选人补充说，专家指出，未来几个月内，可能有20万美国人死于新冠病毒。

通过是，美国前总统贝拉克·奥巴马还指责特朗普政府在处理新冠大流行以及自然灾害方面是“彻头彻尾的失败者”。

奥巴马在佛罗里达州迈阿密举行的支持拜登的竞选集会上说：“唐纳德·特朗普不会突然保护我们所有人，他甚至不能采取基本措施保护自己。”即指特朗普感染新冠住院。