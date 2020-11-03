特朗普祝福度过一个美好的夜晚 拜登回故居“祈祷”

11月3日美国正式进入总统大选投票日。持续增加的新冠肺炎病例、非裔美国人面临的歧视、是否重新加入《巴黎气候协定》、可否增加新的就业岗位、能否保护并扩大《平价医疗法案》、可否修复与美国各盟友间的关系、会不会禁止攻击性武器、堕胎是否违法？面临诸多的议题，选民们将用自己手中的选票决定美国下一任领导人。特朗普在已投票当日在福克斯新闻频道（Fox News Channel）表示：美国人在选举日“有权获知胜选者”。特朗普还表示：我们都会度过一个美好的夜晚。

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拜登回故居“祈祷”

特朗普在关键州密歇根州（Michigan）演讲时兴高采烈地说：会有一个伟大的胜利；我们将再次写下历史新篇章！如果真是这样的话，很多民调又要再错一次。而拜登在选举结果出来之前返回自己的故居宾夕法尼亚州的斯克兰顿（Scranton），这是他度过童年的地方。他用黑笔在客厅墙上写下“从这所房子步入白宫，靠着上帝的恩典”的祝福。

东部时间上午6点，东部一些州开始投票。由于疫情肆虐，许多人带着口罩排队参加投票。投票结果将在美国东部时间晚7点后开始逐渐公布。不过，如果票数接近，最终的全国结果可能需要数天时间才能公布。

特朗普总统在选举当天接受福克斯电台采访时表示，他对自己获得连任充满信心，相信自己"有稳固的机会"再赢得四年的白宫任期，特朗普同时坚称，自己不会在宣布胜选的过程中"玩游戏"。

民主党总统候选人拜登的顾问告诉美国新闻媒体平台Axios，如果媒体通过计算票数宣布拜登当选(the mathematical president-elect)，即使特朗普继续提起法律诉讼，拜登也计划以新国家领导人的身份向全国发表演说。

超过9900万的美国人已经通过亲自投票或者邮寄投票的方式提前投票，这不仅是因为对在选举日排队等候可能感染新冠的担忧，也是因为两极分化的竞选活动使选民热情异常高涨。

根据佛罗里达大学《美国选举项目》的调查，今年创纪录的提前投票数已经超过2016年总选票的70%。专家预测，今年投票量可能达到1.6亿，远远超过四年前的1.38亿张选票。