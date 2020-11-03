特朗普祝福度過一個美好的夜晚 拜登回故居“祈禱”

11月3日美國正式進入總統大選投票日。持續增加的新冠肺炎病例、非裔美國人面臨的歧視、是否重新加入《巴黎氣候協定》、可否增加新的就業崗位、能否保護並擴大《平價醫療法案》、可否修復與美國各盟友間的關係、會不會禁止攻擊性武器、墮胎是否違法？面臨諸多的議題，選民們將用自己手中的選票決定美國下一任領導人。特朗普投票當日在福克斯新聞頻道（Fox News Channel）表示：美國人在選舉日“有權獲知勝選者”。特朗普還表示：我們都會度過一個美好的夜晚。

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拜登回故居“祈禱”

特朗普在關鍵州密歇根州（Michigan）演講時興高采烈地說：會有一個偉大的勝利；我們將再次寫下歷史新篇章！如果真是這樣的話，很多民調又要再錯一次。而拜登在選舉結果出來之前返回自己的故居賓夕法尼亞州的斯克蘭頓（Scranton），這是他度過童年的地方。他用黑筆在客廳牆上寫下“從這所房子步入白宮，靠着上帝的恩典”的祝福。

東部時間上午6點，東部一些州開始投票。由於疫情肆虐，許多人帶着口罩排隊參加投票。投票結果將在美國東部時間晚7點後開始逐漸公布。不過，如果票數接近，最終的全國結果可能需要數天時間才能公布。

特朗普總統在選舉當天接受福克斯電台採訪時表示，他對自己獲得連任充滿信心，相信自己"有穩固的機會"再贏得四年的白宮任期，特朗普同時堅稱，自己不會在宣布勝選的過程中"玩遊戲"。

民主黨總統候選人拜登的顧問告訴美國新聞媒體平台Axios，如果媒體通過計算票數宣布拜登當選(the mathematical president-elect)，即使特朗普繼續提起法律訴訟，拜登也計畫以新國家領導人的身份向全國發表演說。

超過9900萬的美國人已經通過親自投票或者郵寄投票的方式提前投票，這不僅是因為對在選舉日排隊等候可能感染新冠的擔憂，也是因為兩極分化的競選活動使選民熱情異常高漲。

根據佛羅里達大學《美國選舉項目》的調查，今年創紀錄的提前投票數已經超過2016年總選票的70%。專家預測，今年投票量可能達到1.6億，遠遠超過四年前的1.38億張選票。