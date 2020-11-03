美国大选投票日 民众希望选后社会不要太乱

美国总统大选3日正式投票，许多民众当天抽空前往投票所投下手中神圣的一票。对于未来，美国选民期望选后能见到和平，恢复社会秩序。目前，白宫附近的众多商业场所已在过去几天内用木板遮住门窗，防止在选后的骚乱中遭遇“打砸抢”。

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美国总统大选3日正式投票，尽管已经有大约1亿人提前投票，但仍有不少选民选择在3日前往投票所，投下自己手中神圣的一票。

位于华盛顿特区市中心的第一资本体育场（Capital One Arena）是当地主要的投票中心，许多人3日抽空前去投票。

作家麦克瑞尔（Robert McRuer）将票投给民主党候选人拜登（Joe Biden）与贺锦丽（Kamala Harris）。他认为美国总统特朗普毁了这个星球，也毁了这个国家。

如果拜登当选他会不会庆祝，麦克瑞尔回答说当然会；但如果是特朗普当选，他说他想明天会有很多人相当沮丧。

至于拜登就任后的第一件事，麦克瑞尔认为首要是纠正特朗普的所有错误，因为特朗普破坏环境、许多人因新冠病逝、经济被摧毁，新任总统需要修补所有这些错误。

麦克瑞尔也认为，这是件相当不容易完成的事，但他期待能将美国拉回正轨，以创造比现在更进步的未来。

拉丁裔的巴尔德斯（Angel Valdez）虽然不愿透露自己将票投给谁，但表示新任总统最重要的一件事是恢复和平，因为现在已经有太多暴力。目前，白宫附近的众多商业场所已在过去几天内用木板遮住门窗，防止在选后的骚乱中遭遇“打砸抢”。

据彭博社报道，由于担心选举日前后发生暴力事件，美国人今年正以创纪录的速度储备各类武器，枪支销量与去年同期相比暴增了91%。非洲裔、女性以及那些之前没有枪支的人都开始经常光顾枪支商店。